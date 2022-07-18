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Магазин H&M в Саратове закроется навсегда, однако перед уходом компания устроит последнюю распродажу в российских магазинах, о чем сообщается на ее сайте.

Компания объявила, что окончательно уходит из России. Однако перед закрытием магазины возобновят работу для последней распродажи.

Напомним, в Саратове магазины этой марки находятся в ТЦ «ТАУ Галерея» и «Хэппи Молл». Они закрыты с марта 2022 года в связи с санкциями против России.

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