Двое молодых мотоциклистов попали в ДТП в Саратовской области

ДТП в Петровске

В Саратовской области за сутки в авариях пострадали два мотоциклиста. Сегодня, 18 июля, об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Вчера в 14:50 в Петровске авария произошла по адресу Ломоносова,3. Мотоцикл Suzuki gsx-

f750, на котором ехал 44-летний мужчина, столкнулся с ВАЗ-21100, которым управлял 35-летний молодой человек. В результате ДТП мотоциклист попал в больницу.

В 1:00 в Гагаринском районе Саратова произошло аналогичное ДТП. На трассе Саратов – Усть-Курдюм 31-летний мужчина упал с мотоцикла и также попал в больницу.

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