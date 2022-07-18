В Саратовской области родились Арарат и Дана

Мальчиков рождается больше Фото: Артем КИЛЬКИН

За неделю в Саратовской области появились 217 малышей, такие данные сегодня, 18 июля, озвучило региональное управление ЗАГСа.

В отделах ЗАГС Саратова, Балаково и Энгельса за неделю зарегистрировано 217 новорожденных: 116 мальчиков и 101 девочек. Еще в Ленинском отделе ЗАГС и в отделе ЗАГС по Энгельсу на этой неделе зарегистрировали 1200-ых малышей, а в отделе ЗАГС Балаково получил документа 700-й малыш.

Редкими именами этой недели стали Арарат, Дана, Зоя и Нонна.

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