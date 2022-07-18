В Перелюбском районе в ДТП пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция

В Саратовской области в ДТП пострадали два человека, об этом сообщает областное ГИБДД.

17 июля в 10:20 в селе Перелюб на пересечении улицы Чапаевской и Мостового переулка столкнулись автомобили ВАЗ и Лада.

В результате столкновения водитель ВАЗа и пассажирка Лады были госпитализированы.

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