Сегодня, 18 июля, на мосту Саратов-Энгельс с утра встало движение троллейбусов. Об этом сообщает группа СГЭТ «ВКонтакте».

Стоят троллейбусы, следующие по маршруту №109. Движение встало в оба направления. Причиной сбоя стал обрыв контактной сети.

- Бригада выехала для устранения неисправности, - уточнили в СГЭТ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.