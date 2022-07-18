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Общество18 июля 2022 6:04

На мосту Саратов-Энгельс с утра встало движение троллейбусов

Наталия Калинина

Сегодня, 18 июля, на мосту Саратов-Энгельс с утра встало движение троллейбусов. Об этом сообщает группа СГЭТ «ВКонтакте».

Стоят троллейбусы, следующие по маршруту №109. Движение встало в оба направления. Причиной сбоя стал обрыв контактной сети.

- Бригада выехала для устранения неисправности, - уточнили в СГЭТ.

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