Саратовский водитель был насмерть сбит собственным грузовиком

Фото: ГИБДД

Вчера, 17 июля, в Саратове водитель погиб под колесами собственного грузовика. Об этом сообщает УГИБДД Саратова.

Инцидент произошел по адресу Зарубина, 150А. Водитель грузового фургона Hyundai занимался погрузкой товара, когда машина неожиданно поехала. По словам специалистов, он «не обеспечил остановку стоянки ТС».

Грузовик наехал на водителя и тот погиб на месте ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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