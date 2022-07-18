В Перелюбском районе под утро сгорел саманный дом

Фото: ГУ МЧС

Сегодня рано утром, 18 июля, в Перелюбском районе Саратовской области сгорел саманный дом, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 4:10. Пожар произошел в частном саманном доме на улице Советской в поселке Целинный. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

Обошлось без пострадавших.

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