В Перелюбском районе под утро сгорел саманный дом

Фото: ГУ МЧС
Сегодня рано утром, 18 июля, в Перелюбском районе Саратовской области сгорел саманный дом, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в 4:10. Пожар произошел в частном саманном доме на улице Советской в поселке Целинный. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.
Обошлось без пострадавших.
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