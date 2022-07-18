Роман Бусаргин на заседании

Осенью в Саратове начнется реализация проекта скоростного трамвая. Как сообщает Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале планируется масштабная реконструкция путей, после которой можно будет запустить скоростное движение по 67 км трамвайных путей. Скоростной трамвай будет ходить во всех районах города.

Одновременно в Саратове будут строить новую развязку в районе Стрелки. Проектную документацию планируется подготовить к сентябрю. Движение на время ремонтных работ перенаправят.

Проект стал одним из приоритетных в Приволжском федеральном округе, и его курирует вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Руководитель проектного офиса ВЭБ РФ по общественному транспорту Александр Кондрашов отметил, что Саратов находится в числе лидеров среди 11 городов, в которых реализуются подобные транспортные проекты.

Напомним, ВЭБ РФ планирует выделить средства на строительство скоростного трамвая в Саратове.

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