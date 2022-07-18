На сегодня, 18 июля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 60 пациентов. Всего в регионе подтверждено 255 912 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 249 251 человек, за сутки — 31. В стационарах остаются 125 человек, на амбулаторном лечении — 545.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 5;

- 7-14 лет — 2;

- 15-17 лет — 0;

- 18-29 лет — 11;

- 30-49 лет — 16;

- 50-64 лет — 14;

- 65 и старше — 12.

Один человек поступил с пневмонией, остальные пациенты с признаками ОРВИ.

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