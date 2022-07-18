На Привокзальной площади гараж рухнул и убил мужчину

Фото: СУ СК - Саратов
Сегодня ночью, 18 июля, в Саратове мужчина погиб при попытке разобрать гараж на металл. Об этом сообщает СУ СК по региону.
Инцидент произошел возле дома № 12 на Привокзальной площади. По предварительным данным, 50-летний мужчина ночью пытался разобрать заброшенный гараж на металл, однако его стена обрушилась. Пострадавший погиб под обломками.
Организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.