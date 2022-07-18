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Происшествия18 июля 2022 5:58

На Привокзальной площади гараж рухнул и убил мужчину

В Саратове мужчина погиб при попытке разобрать гараж на металл
Наталия Калинина
Фото: СУ СК - Саратов

Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня ночью, 18 июля, в Саратове мужчина погиб при попытке разобрать гараж на металл. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Инцидент произошел возле дома № 12 на Привокзальной площади. По предварительным данным, 50-летний мужчина ночью пытался разобрать заброшенный гараж на металл, однако его стена обрушилась. Пострадавший погиб под обломками.

Организована доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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