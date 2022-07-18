В Саратове маршрутка сбила стоящего на дороге мужчину

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 17 июля, в Заводском районе Саратова маршрутка сбила 47-летнего мужчину. О чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 22:15 напротив дома № 1 по улице Советско-чехословацкой дружбы пешеход. 47-летний пешеход без световозвращающих элементов стоял на проезжей части без цели ее перехода и его сбила маршрутка № 90 марки Mercedes, которая была не на маршруте. За рулем транспорта находился 51-летний водитель.

В результате ДТП пешеход госпитализирован.

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