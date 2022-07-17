В Вольске опровергли информацию об избиении подследственных в СИЗО-2. Ранее такую информацию распространил скандальный паблик «Гулагу. нет», ранее публиковавший видео с пытками в ОТБ-1.

Речь идет об избиении подследственных в СИЗО-2 в городе Вольск. По данным УФСИН по Саратовской области, информация не соответствует действительности.

СИЗО-2 работает в штатном режиме. Проводится служебная проверка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.