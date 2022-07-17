Школа №18

Саратовская школа будет носить имя Олега Табакова. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Школа №18 г. Саратова теперь носит имя Народного артиста СССР Олега Табакова. Решение о присвоении было принято на текущей неделе. Олег Павлович учился в школе с 1950 по 1953 годы.

Врио губернатора области Роман Бусаргин проверил ход выполнения капитального ремонта школы, вошедшей в 2022 году в Президентскую программу ремонта образовательных учреждений. Работы по фасаду здания завершены, строители с понедельника начнут заниматься благоустройством территории.

1 сентября в обновленные учебные классы пойдут 600 детей, в том числе 52 первоклассника.

Всего в Саратове в Президентскую программу капремонта вошло 5 школ. Все они будут отремонтированы к новому учебному году.

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