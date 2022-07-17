фото: Пресс-служба Прокуратуры РФ

В центре Саратова обрушилась стена аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Вчера, 16 июля, рухнула одна из стен аварийного дома №4 по улице Симбирской.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка.

Установлено, что дом признан аварийным распоряжением администрации МО «Город Саратов» от 26 мая 2021 года, но на данном этапе в программу по переселению из аварийного жилья не включен.

На место происшествия выехал прокурор Кировского района Анжелика Романова.

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