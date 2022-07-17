фото: Пресс-служба Прокуратуры РФ
В центре Саратова обрушилась стена аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Вчера, 16 июля, рухнула одна из стен аварийного дома №4 по улице Симбирской.
По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка.
Установлено, что дом признан аварийным распоряжением администрации МО «Город Саратов» от 26 мая 2021 года, но на данном этапе в программу по переселению из аварийного жилья не включен.
На место происшествия выехал прокурор Кировского района Анжелика Романова.
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