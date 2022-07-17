фото: архив КП

В двух районах Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 17 июля, из-за ремонтных работ на водопроводе по адресу Чемодурова, 8а(от пр. Строителей до Лебедева-Кумача) отключено водоснабжение.

Кроме того, воды не будет в районе гостиницы «Олимпия» — ул. Дегтярная (от Чернышевского до 7 Дегтярного пр.; 1 - 7 Интернациональные пр.; Дегтярная площадь). Вернуть воду коммунальщики обещают в 18.00.

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