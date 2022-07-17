В Саратовской области 55 человек заразились коронавирусом за сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на сегодня, 17 июля, за сутки выявлено 55 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии количество заболевших составляет 255852 человека

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 22, Энгельсском районе — 18, Татищевском — 5.

У четырех заболевших обнаружена пневмония.

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