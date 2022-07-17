фото: МЧС

В Сторожевке горел склад с нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Вчера, 16 июля, в Саратовской области произошел пожар. На окраине села Сторожевка Татищевского района загорелся металлический ангар с отработанными нефтепродуктами.

Сигнал о пожаре поступил в 20:51, выезжали тушить 5 пожарных расчетов. Площадь пожара составила 471 кв.м. Принадлежность ангара уточняется. Огонь удалось ликвидировать к 11 вечера, пострадавших нет.

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