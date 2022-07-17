Воскресение для саратовцев станет тихим и жарким. Об этом сообщает Приволжский УГМС.

Сегодня, 17 июля, в Саратове синоптики обещают жару и переменную облачность преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +31 градуса в разгар дня, ветер дует Юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.

В Саратовской области также переменная облачность, в ряде районов кратковременный дождь, гроза.. Дует западный/юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Утром +16 +21, днем температура колеблется от +27 до +32 градусов.

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