фото: Архив КП

Детский сад в Ивантеевке привлек внимание прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил провести проверку детского сада в Ивантеевке. Ранее в СМИ появились публикации о «ненадлежащей организации питания» в дошкольном учреждении.

Устранение нарушений прав находится на личном контроле прокурора области.

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