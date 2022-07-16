фото очевидца
В Заводском районе Саратова загорелся трамвай. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Сегодня, 16 июля, рядом с домом 85 по улице Азина загорелся трамвайный вагон. Сигнал о пожаре поступил в экстренную службу в 16:29. На место были направлены два расчета пожарной охраны.
— Горел вагон трамвая маршрута № 5 по всей площади. Пострадавших нет, — комментируют официальные представители МЧС
Трамвай загорелся во время движения, водитель и пассажиры оперативно покинули место пожара.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.