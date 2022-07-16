фото очевидца

В Заводском районе Саратова загорелся трамвай. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сегодня, 16 июля, рядом с домом 85 по улице Азина загорелся трамвайный вагон. Сигнал о пожаре поступил в экстренную службу в 16:29. На место были направлены два расчета пожарной охраны.

— Горел вагон трамвая маршрута № 5 по всей площади. Пострадавших нет, — комментируют официальные представители МЧС

Трамвай загорелся во время движения, водитель и пассажиры оперативно покинули место пожара.

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