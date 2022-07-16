фото: архив КП

В Саратове из-за перекрытия улиц изменились автобусные маршруты. Об этом сообщает мэрия города Саратова.

По словам администрации, для водителей перекрыты участок улицы Чернышевского от Провиантской до Соборной и улица Радищева между Московской и Первомайской. Работы планируют завершить вечером в понедельник, 18 июля.

Маршрутные такси №№ 105, 42 и 42к немного изменили свой маршрут - до Музейной площади теперь едут по Провиантской, Рабочему переулку, Советской, Радищева, Соборной площади, Соборной, проезду Котовского, Некрасова и Григорьева. В обратном направлении улицу Чернышевского объезжают по Григорьева, Некрасова, проезду Котовского, Соборной, Соборной площади и Радищева.

Маршрутки №№ 52 и 97 так же вынуждены объезжать ул. Радищева по улицам Московской, Некрасова, проезду Котовского и Соборной.

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