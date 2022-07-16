Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2022 12:15

В Саратове из-за перекрытия улиц изменились автобусные маршруты

Работы планируют завершить вечером 18 июля
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратове из-за перекрытия улиц изменились автобусные маршруты. Об этом сообщает мэрия города Саратова.

По словам администрации, для водителей перекрыты участок улицы Чернышевского от Провиантской до Соборной и улица Радищева между Московской и Первомайской. Работы планируют завершить вечером в понедельник, 18 июля.

Маршрутные такси №№ 105, 42 и 42к немного изменили свой маршрут - до Музейной площади теперь едут по Провиантской, Рабочему переулку, Советской, Радищева, Соборной площади, Соборной, проезду Котовского, Некрасова и Григорьева. В обратном направлении улицу Чернышевского объезжают по Григорьева, Некрасова, проезду Котовского, Соборной, Соборной площади и Радищева.

Маршрутки №№ 52 и 97 так же вынуждены объезжать ул. Радищева по улицам Московской, Некрасова, проезду Котовского и Соборной.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.