фото: ГИБДД
Два человека погибли в результате аварии под Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
Сегодня, 16 июля, в 15:13, в службу спасения поступило сообщение об автомобильной аварии.
В Гагаринском районе Саратова, рядом с селом Клещевка, водитель за рулем автомобиля Renault Kaptur не справился с управлением и протаранил фонарный столб.
В результате ДТП погибли мужчина и женщина. На месте работают спасатели областной службы спасения, все детали трагедии уточняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.