фото: ГИБДД

Два человека погибли в результате аварии под Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Сегодня, 16 июля, в 15:13, в службу спасения поступило сообщение об автомобильной аварии.

В Гагаринском районе Саратова, рядом с селом Клещевка, водитель за рулем автомобиля Renault Kaptur не справился с управлением и протаранил фонарный столб.

В результате ДТП погибли мужчина и женщина. На месте работают спасатели областной службы спасения, все детали трагедии уточняются.

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