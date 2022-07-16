Саратовская областная детская клиническая больница

Саратовская областная детская клиническая больница получит новый корпус. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Роман Бусаргин.

В Саратовской областной детской клинической больнице начинается реконструкция. Вместо 3-этажного здания 30-х годов будет возведен новый современный 7-этажный корпус с отдельным хозяйственным блоком. Бусаргин сообщил, что 900 миллионов рублей на реализацию получили по национальному проекту «Демография».

На время реконструкции часть пациентов перенаправят в 5-ю детскую больницу и бывший перинатальный центр. По словам главы областного минздрава Олега Костина, процесс уже налажен

Строительство «коробки» здания завершится уже зимой, начнется внутренняя отделка. Со следующей недели на площадке установят 2 башенных крана.

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