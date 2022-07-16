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Общество16 июля 2022 11:34

Саратовская областная детская клиническая больница получит новый корпус

900 миллионов рублей на строительство получили по национальному проекту «Демография»
Евгений Бадиков
Саратовская областная детская клиническая больница

Саратовская областная детская клиническая больница

Саратовская областная детская клиническая больница получит новый корпус. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Роман Бусаргин.

В Саратовской областной детской клинической больнице начинается реконструкция. Вместо 3-этажного здания 30-х годов будет возведен новый современный 7-этажный корпус с отдельным хозяйственным блоком. Бусаргин сообщил, что 900 миллионов рублей на реализацию получили по национальному проекту «Демография».

На время реконструкции часть пациентов перенаправят в 5-ю детскую больницу и бывший перинатальный центр. По словам главы областного минздрава Олега Костина, процесс уже налажен

Строительство «коробки» здания завершится уже зимой, начнется внутренняя отделка. Со следующей недели на площадке установят 2 башенных крана.

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