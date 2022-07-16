Роман Бусаргин

В Саратове в следующем году откроют новый спуск к Волге. Об этом сообщает врио губернатора области Роман Бусаргин.

Исторический арт-объект должен стать началом нового спуска к набережной от ул. Чернышевского и Радищева, строительство запланировано на 2023 год. Это будет ещё один пешеходный участок, примыкающий к большому кольцу.

Кирпичную кладку планируют завершить 10 августа, а открытие арки - ко Дню города. Все работы ведутся с привлечением реставраторов и краеведов, чтобы воссоздать исторический облик памятника. Набережную планируется выполнить в одном стиле с участком, который отремонтирован в прошлом году.

Сообщается, что работы закончат 1 сентября. На обновленной набережной пройдёт церемония открытия игр «Умных городов», которые стартуют в Саратове 2 сентября.

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