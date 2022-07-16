Скорбим

В Балаково простились с погибшим в ходе СВО добровольцем. Сегодня, 16 июля, Сергей Грачев выразил соболезнования семье Максима Деордицы.

- Максим Николаевич – настоящий патриот своей страны и защитник родного народа. Он сражался в том числе и за наше с вами будущее и мирное небо над головами.

Соболезную близким нашего воина. Вечная память Максиму Николаевичу! – заявил Сергей Грачев.

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