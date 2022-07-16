Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика16 июля 2022 8:41

В Балаково простились с погибшим в ходе СВО добровольцем

Сергей Грачев выразил соболезнования семье Максима Деордицы
Наталия Калинина
Скорбим

Скорбим

В Балаково простились с погибшим в ходе СВО добровольцем. Сегодня, 16 июля, Сергей Грачев выразил соболезнования семье Максима Деордицы.

- Максим Николаевич – настоящий патриот своей страны и защитник родного народа. Он сражался в том числе и за наше с вами будущее и мирное небо над головами.

Соболезную близким нашего воина. Вечная память Максиму Николаевичу! – заявил Сергей Грачев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.