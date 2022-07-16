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Общество16 июля 2022 8:37

Пропавший в Балаково 22-летний парень вернулся домой живым

Наталия Калинина

Пропавший в Балаково несколько дней назад 22-летний парень вернулся домой живым. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Живым найден 22-летний Андрей Старостин. Его искали 8 июля 2022 года. Сообщение о пропаже молодого человека было опубликовано вчера, 15 июля.

Волонтеры благодарят за помощь в поисках и просят снять репосты. Отдельное спасибо неравнодушным жителям Балаково.

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