Пропавший в Балаково 22-летний парень вернулся домой живым

Пропавший в Балаково несколько дней назад 22-летний парень вернулся домой живым. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
Живым найден 22-летний Андрей Старостин. Его искали 8 июля 2022 года. Сообщение о пропаже молодого человека было опубликовано вчера, 15 июля.
Волонтеры благодарят за помощь в поисках и просят снять репосты. Отдельное спасибо неравнодушным жителям Балаково.
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