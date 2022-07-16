После столкновения с внедорожником 16-летняя девочка из Балашова попала в больницу

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 15 июля, в Балашове 16-летняя девочка на скутере попала под машину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 19:00 напротив дома № 79 по улице Карла Маркса. Скутер под управлением 16-летней девочки, столкнулся с LAND ROVER под управлением 27-летней девушки.
В результате ДТП подросток госпитализирован.
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