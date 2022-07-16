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Общество16 июля 2022 7:30

В Заводском районе отключили воду на двух улицах

Наталия Калинина

Сегодня, 16 июля, в Заводском районе Саратова из-за ремонта труб отключили воду на двух улицах.

Идет ремонт на городском водопроводе по адресу 8-й Крекингский проезд, 11. На время его проведения прекращена подача холодной воды для абонентов улиц: 5-й,8-й Крекингский проезд и Тульская,10-16.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 18:00, о чем сообщает ООО «КВС».

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