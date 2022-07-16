фото: пляж Саратова

В Саратове будет жара. Об этом сообщает Приволжский УГМС.

Сегодня, 16 июля, в Саратове синоптики обещают жару и переменную облачность преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +30 градусов в разгар дня, ветер дует западный/юго-западный со скоростью 4-9 м/с.

В Саратовской области также прогнозируют жару и переменную облачность без осадков. Дует западный/юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Днем температура колеблется от +27 до +32 градусов.

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