фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратове отменен концерт группы «Машина времени». Концерты отменяются во всех городах России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Саратове «Машина времени» должна была выступить 17 октября. Артисты собирались исполнить популярные песни за последние 50 лет. На сайте группы концерты, в том числе в Саратове, все еще анонсируются, однако купить на них билеты невозможно.

Основатель и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич подтвердил, что все концерты группы в России отменяются. По словам Макаревича, организаторы отказались от сотрудничества. Он отметил, что не знает, почему на его сайте сохраняются афиши концертов в России.

- Вы знаете, афишей, сайтом занимается мой директор, и это вопрос к нему. Моя задача — выйти на сцену и сыграть концерт. Организацией концертов я не занимаюсь и отношения к этому, по счастью, не имею никакого,— сказал он.

Весной этого года Андрей Макаревич уехал с семьей в Израиль. Он говорил, что уехал из страны из-за решения о вводе войск на Украину. Макаревич продолжает выступать за границей.

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