фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратове приставов будут судить из-за халатного отношения к документам. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает прокуратура Саратовской области.

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении приставов-исполнителей специализированного отдела взыскания административных штрафов в городе.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, халатное отношение саратовских приставов при приеме и оформлении исполнительных документов в отношении коммерческих организаций принесло ущерб в сумме 8 миллионов рублей.

Расследование продолжается.

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