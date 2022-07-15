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Общество15 июля 2022 15:21

В Балашове полицейские украли 38 коробок поддельных сигарет

Наталья Иванова
фото: СУ СК РФ по Саратовской области

фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Балашове полицейские украли 38 коробок поддельных сигарет. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

13 ноября 2021 году два оперуполномоченных присвоили не менее 38 коробок немаркированной табачной продукции, являющимися вещественными доказательствами по уголовному делу и подлежащими уничтожению согласно приговору суда.

Противоправные действия полицейских выявлены сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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