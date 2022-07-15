Президент наградил саратовцев медалями и почетными званиями

фото: архив КП

Президент Владимир Путин наградил саратовцев медалями и почетными званиями. Соответствующие указы опубликованы сегодня, 15 июля.

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получат начальник производства ООО «Саратоворгсинтез» Владимир Бадиков и замдиректора Балаковского филиала АО «Апатит» Наталья Красильникова.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден член Саратовского областного совета ветеранов Виктор Стольников.

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено начальнику отдела администрации Базарно-Карабулакского района Александру Колганову.

Начальник Приволжской дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД» Александр Ламанов стал «Заслуженным работником транспорта РФ».

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