фото: 2ГИС

В центре Саратова снесут старый дом. Сегодня, 15 июля, опубликовано соответствующее распоряжение главы города Михаила Исаева.

В Волжском районе Саратова признали аварийным еще один дом. Речь идет об одноэтажном доме дореволюционной постройки на улице Мичурина, 158, рядом с католическим кафедральным собором на Октябрьской. Здание построили в 1917 году.

Его должны снести до 1 июля 2024 года, а расселить предписано в течение трех месяцев.

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