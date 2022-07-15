Саратовцев ждут сельскохозяйственные ярмарки

Театральная площадь

На этих выходных саратовцев вновь ждут сельскохозяйственные ярмарки, о чем сообщает Министерство сельского хозяйства области.

Ярмарка выходного дня пройдет на Театральной площади в субботу, 16 июля. Места для торговли предоставляются бесплатно.

Помимо фруктов и овощей от местных фермеров там также можно будет купить выпечку и кондитерские изделия, молоко, яйца, мед и соты.

Другие ярмарки есть в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская и в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61. Ярмарки открыты с 7:00 до 13:00.

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