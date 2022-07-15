фото: Архив ГУ МВД Саратовской области

Саратовские полицейские задержали семейную чету закладчиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В Саратове на улице Политехнической сотрудниками ППС УМВД по Саратовской области задержан мужчина, у которого при досмотре обнаружили сверток с 20 полимерными пакетами.

Экспертиза установила, что при себе у мужчины было более 35 граммов марихуаны, расфасованных с целью сбыта.

По подозрение попала и супруга подозреваемого, в доме которой изъяли 49 полимерных пакетов с марихуаной общим весом в 120 граммов. 30-летняя женщина рассказала, что является закладчицей.

Возбуждено уголовное дело.

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