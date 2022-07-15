Балаковский район

В Балаковском селе простились с 19-летним солдатом Красной Армии, об этом рассказали в администрации Балаковского района. Красноармеец Ефим Иванович Маеров погиб в сентябре 1942 года в боях у сел Верхняя Ельшанка и Песчанка, сдерживая вражеское наступление на Сталинград. Его останки были обнаружены поисковым отрядом «Офицеры» в мае, личность установили по сохранившемуся фрагменту красноармейской книжки. Ранее церемония прощания с погибшим прошла в Свято-Троицком соборе в Балаково, сегодня, 15 июля, с ним простились у обелиска в селе Матвеевка. Останки бойца будут захоронены в его родном селе.

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