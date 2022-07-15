В Саратове рушится балкон исторического здания

Фото: Антон Хохлов

В Саратове кусок облицовки балкона упал на пешеходную зону, об этом сегодня, 15 июля, сообщил Антон Хохлов в Телеграм-канале «ЧП Саратов-Прямой эфир».

Опасный инцидент произошел по адресу Советская, 18. Здесь расположено историческое здание 1938 года постройки. Очевидец сделал фотографию, на которой запечатлел находящийся в плохом состоянии балкон. По его словам, обломок чудом не задел его и других пешеходов.

- Все засыпано осколками, - прокомментировал итог произошедшего саратовец.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.