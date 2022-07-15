фото: СУ СКР

В Саратовской области поездка на турбазу кончилась для сожителей ссорой и убийством. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вечером, 19 октября 2021 года 71-летней мужчина и его 50-летняя сожительница возвращались из гостей на одну из баз отдыха в Чардыме. Пара поссорилась между собой еще в гостях, в дороге конфликт усугубился.

Пара остановилась на одной из соседних баз отдыха, где женщина вспыхнула и набросилась на сожителя, нанося ему удары по лицу и голове. Персонал турбазы успокоил женщину, после чего пара направилась обратно на турбазу. На следующий день самочувствие мужчины ухудшилось. Сожительница отвезла его в Саратов к родственникам, которые вызвали «скорую». Медики боролись за жизнь мужчины, но 21 октября 2021 года он скончался.

Причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Суд признал 50-летнюю женщину виновной и она ожидает вердикта

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