В Аркадакском районе на две недели закроют железнодорожный переезд

В Аркадакском районе Саратовской области на две недели закроют железнодорожный переезд, о чем предупреждает Министерство транспорта и дорожного хозяйства по данным Балашовской дистанции пути – филиала ОАО «РЖД».

С 21 июля по 4 августа закрывается железнодорожный переезд возле села Кистендей. Идет ремонт железнодорожного пути на перегоне Андреевка-Кистендей переезд 88 км пк 5.

Переезд автомобилей будет проходить по временному настилу с перерывом 5-6 часов. Проехать можно, только обратившись к ответственному по производству работ по телефонам: (8-45-45) 93-2-52; (8-45-45) 93-2-88.

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