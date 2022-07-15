Движение на Чернышевского перекрыли до вечера понедельника

Остановка движения

В центре Саратова на три дня перекрыли движение транспорта, сегодня, 15 июля, об этом сообщили ПАО «Т Плюс».

Ремонтные работы начнутся завтра, 16 июля. Из-за них с 9.00 перекроют движение транспорта по улице Чернышевского на участках между Провиантской и Радищева, а также между Соборной и Радищева. На это время перекрыли движение двух троллейбусных маршрутов: № 2А, № 4.

Завершить работы коммунальщики планируют к 18 июля, в 17:00.

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