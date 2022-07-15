В Заводском районе Саратова собираются переименовать улицу

В Заводском районе Саратова переименуют улицу, о чем сегодня, 15 июля, сообщает городская администрация.
В мэрии прошло заседание профильной комиссии, где решили разобраться с улицей Прудной. Горожанин сообщил, что в Саратове таких две: одна в Заводском, другая в Ленинском районе. Председатель комитета по архитектуре Анастасия Пузанова пообещала разобраться с задвоением.
Кроем того, на заседании обсудили названия улиц в поселке Расково. Там должны появиться 1-й Новый проезд и 1-й Центральный проезд, а в поселке Дубки на территории СНТ «Луч» – 1-й и 2-й Лучистые проезды.
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