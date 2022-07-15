Елена Нерозя

В новом учебном году в школы Саратовской области пойдет 28525 первоклассников. Об этом сообщает министерство образования области

Всего в Саратовской области 1850 образовательных организаций, проводится их масштабная подготовка к началу нового учебного года. На подготовку из бюджетов всех уровней выделено 3,7 миллиарда рублей. 89 процентов средств (3,3 млрд. рублей) расходуются в рамках программно-целевого финансирования. Об этом на заседании Правительства области рассказала первый заместитель министра образования Елена Нерозя.

Продолжается развитие спортивной инфраструктуры. С 2014 в области были отремонтированы 162 спортзала сельских школ, в этом году в проекте участвуют еще 11 спортзалов. На сегодня работы завершены в Аткарском, Балашовском и Лысогорском районах.

Кроме того, по словам замминистра, идет передача четырех школ Саратова и двух школ Энгельса с муниципального на региональный уровень.

С апреля ведется прием в первые классы, причем с 1 апреля для родителей открыта возможность подачи заявлений через портал Госуслуг. В новом учебном году ожидается рост численности первоклассников на 2,2 процента (с 27911 до 28525 человек).

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