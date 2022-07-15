Анастасия Шевченко: Проект «Горизонталь» актуален для молодежи Саратовской области

Анастасия Шевченко

Проект «Горизонталь» оказался крайне актуален для молодежи Саратовской области, об этом рассказала директор фонда «Единение» и руководитель проекта «Горизонталь» Анастасия Шевченко 15 июля в прямом эфире пресс-центра КП-Саратов.

- В наших условиях информационного века медиаресурсы играют огромную роль в жизни людей и особенно молодежи. Более того, многие имеют желание не только потреблять, но и создавать медиаконтент, блоги, видеоблоги, подкасты. С целью поддержки активной и талантливой молодёжи и был создан проект «Горизонталь». На реализацию долгосрочного проекта был получен президентский грант в размере 2 миллионов 700 тысяч рублей, работа началась в феврале этого года и будет закончена к июлю следующего. В данный момент более 60 молодых людей активно занимаются в помещениях медиацентра, получают практические навыки, учатся пользоваться оборудованием, которое не все смогли бы себе сами позволить.

Для лекций и мастер-классов медиацентр привлекает молодых спикеров как правило не старше 30 лет, но успевших получить опыт и добиться результатов в сфере медиа. Привлекаются наставники не только из Саратова, но и из других регионов, Санкт-Петербурга, Тюмени, планируется сотрудничество с Московскими коллегами.

Ребята заинтересованы, задают вопросы, не отпускают спикеров после конца занятий, - утверждает Анастасия Сергеевна.

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