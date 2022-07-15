В Дубках мужчина на УАЗе пострадал при столкновении с грузовиком

Фото: Госавтоинспекция
Сегодня, 15 июля, в Дубках под Саратовом мужчина на УАЗе пострадал при столкновении с грузовиком.
По предварительным данным, авария случилась на 274 километре трассы «Сызрань-Тамбов-Пенза -Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Казахстаном». Камаз столкнулся с УАЗом, за рулем которого был 61-летний мужчина.
Водитель УАЗа доставлен в лечебное учреждение, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.
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