Бусаргин: к концу 2023 года в Саратове и Энгельсе будет раздельный сбор мусора

Роман Бусаргин

К концу 2023 года в Саратове и Энгельсе введут раздельный сбор мусора. Об этом Роман Бусаргин заявил после общения с руководителем «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым.

В Аткарском районе появится новый мусоросортировочный комплекс. Соглашение о его создании было подписано в июне 2022 года на Петербургском экономическом форуме.

В регионе также планируется установка 10 тысяч дополнительных контейнеров.

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