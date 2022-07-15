Саратовская молодежь не боится оспы обезьян

Большинство саратовцев не делали прививку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Саратовская молодежь в целом не боится оспы обезьян, хотя большинство парней и девушек не имеют прививки. портала SuperJob по результатам своего исследования.

Больше половины (52 процента) саратовцев равнодушны к новой угрозе. 12 процентов жителей Саратова признались, что очень боятся заразиться новым вирусом, 36 процентов опрошенных немного боятся болезни.

Женщины чаще мужчин опасаются вируса: 15 процентов против 8. Меньше всего обезьянья оспа волнует молодежь: более 70 процентов опрошенных, которые младше 34 лет не нервничают из-за нее. Время проведения: 12—13 июля 2022 года

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