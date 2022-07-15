Фото: Лиза Алерт

В Балаково пропал 22-летний Андрей Старостин. Сегодня, 15 июля, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой поучаствовать в поисках.

Пропал 22-летний Андрей Старостин. Его ищут с 8 июля 2022 года. Рост пропавшего составляет 180 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения на пропавшем были черные спортивные штаны.

По всем вопросам можно обратиться по номеру 89271221832, инфорг: Анна (Savanna111).

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