Стреляли с верхнего этажа

Жителей Балаково напугала стрельба из окна многоэтажки, об этом они вчера, 14 июля, рассказали в социальной сети «Вконтакте». - В новом парке за пожаркой появился стрелок. Дня три уже гуляем и наблюдаем как из дома по адресу Степная, 27/7 мужчина с 9 этажа стреляет по голубям, - высказался неравнодушный житель. В качестве доказательства он приложил видеозапись стрельбы с балкона многоэтажки. В комментариях автора поддержали. В адрес стрелка звучали оскорбления, жителям района советовали написать заявление в полицию.

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