Животным необходимы прививки
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
На сегодня, 15 июля, в Саратовской области остаются шесть очагов бешенства. Об этом рассказал начальник регионального управления ветеринарии Алексей Молчанов.
- На сегодняшний день регион благополучен по сибирской язве, африканской чуме свиней, ящуру, высокопатогенному гриппу птиц, заразному узелковому дерматиту КРС. Область оздоровлена от туберкулеза с 2020 года, - рассказал глава ведомства.
В Саратовской области сохраняются 33 неблагополучных пункта и 41 очаг африканской чумы свиней, а также девять очагов бруцеллеза, шесть бешенства, 51 лейкоза КРС и один очаг филометроидоза.
Планы по вакцинации выполнены во всех районах области. Специалисты сделали около 22 миллионов прививок и исследований.
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