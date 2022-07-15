Животным необходимы прививки Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

На сегодня, 15 июля, в Саратовской области остаются шесть очагов бешенства. Об этом рассказал начальник регионального управления ветеринарии Алексей Молчанов.

- На сегодняшний день регион благополучен по сибирской язве, африканской чуме свиней, ящуру, высокопатогенному гриппу птиц, заразному узелковому дерматиту КРС. Область оздоровлена от туберкулеза с 2020 года, - рассказал глава ведомства.

В Саратовской области сохраняются 33 неблагополучных пункта и 41 очаг африканской чумы свиней, а также девять очагов бруцеллеза, шесть бешенства, 51 лейкоза КРС и один очаг филометроидоза.

Планы по вакцинации выполнены во всех районах области. Специалисты сделали около 22 миллионов прививок и исследований.

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